Первый за 6 лет клип Адель Easy On Me набрал 14 млн просмотров за 8 часов

Знаменитая певица Адель после перерыва в 6 лет выпустила первый сингл и клип на него Easy on me.

За 10 часов клип просмотрели 18,9 миллиона раз на YouTube. Видео было снято Ксавье Доланом, который в 2015 году также снимал клип для певицы на хит Hello, в Квебеке. Новый 4 студийный альбом Адель «30», в который входит сингл Easy on me, станет доступен 19 ноября.