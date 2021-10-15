ЗАМАНА - Первый за 6 лет клип Адель Easy On Me набрал 14 млн просмотров за 8 часов

Первый за 6 лет клип Адель Easy On Me набрал 14 млн просмотров за 8 часов

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15 октября, 2021. Пятница 13:26
Первый за 6 лет клип Адель Easy On Me набрал 14 млн просмотров за 8 часов

Знаменитая певица Адель после перерыва в 6 лет выпустила первый сингл и клип на него Easy on me.

Первый за 6 лет клип Адель Easy On Me набрал 14 млн просмотров за 8 часов
Общество

За 10 часов клип просмотрели 18,9 миллиона раз на YouTube. Видео было снято Ксавье Доланом, который в 2015 году также снимал клип для певицы на хит Hello, в Квебеке. Новый 4 студийный альбом Адель «30», в который входит сингл Easy on me, станет доступен 19 ноября.

 

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