Нужно заметить, что в 2020 году глава РФ Владимир Путин принял федеральный закон, который установил 9 октября Днем воинской славы. На мероприятии был проведен митинг, возложение цветов к Вечному огню и посадка балканских орехов, переданных региону из Сербии на Международном форуме «Каспий-2021». Подробнее можно прочитать тут.
День разгрома немецко-фашистких войск в битве за Кавказ отметили в Хасавюрте
- Автор Мадина
- 09 октября, 2021. Суббота 15:20
Сегодня, 9 октября, на мемориале «Холм боевой славы» в Хасавюрте было проведено патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в битве за Кавказ.
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