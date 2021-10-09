Сегодня, 9 октября, на мемориале «Холм боевой славы» в Хасавюрте было проведено патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в битве за Кавказ.

Нужно заметить, что в 2020 году глава РФ Владимир Путин принял федеральный закон, который установил 9 октября Днем воинской славы. На мероприятии был проведен митинг, возложение цветов к Вечному огню и посадка балканских орехов, переданных региону из Сербии на Международном форуме «Каспий-2021». Подробнее можно прочитать тут.