Стоит напомнить, в связи с обращением жителей села по поручению Сергея Меликова в селе Львовский № 1 стартовало строительство новой школы. В конце мая текущего года Сергей Меликов самостоятельно приехал с визитом в село, дабы осмотреть аварийную школу, которая еще в 1958 году была размещена в приспособленных зданиях.

Планируется, что школа начнет работу в декабре 2022 года.