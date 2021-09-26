Стоит напомнить, в связи с обращением жителей села по поручению Сергея Меликова в селе Львовский № 1 стартовало строительство новой школы. В конце мая текущего года Сергей Меликов самостоятельно приехал с визитом в село, дабы осмотреть аварийную школу, которая еще в 1958 году была размещена в приспособленных зданиях. Планируется, что школа начнет работу в декабре 2022 года.
Сергей Меликов поручил ускорить темпы строительства новой школы в селе Львовский № 1
- Автор Мадина
- 26 сентября, 2021. Воскресенье 18:37
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов поручил ускорить скорость строительства новой школы на 216 ученических мест в селе Львовский № 1 Бабаюртовского района с соблюдением качества выполняемых работ, пишет пресс-служба правительства региона.
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