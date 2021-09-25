Фильм "Петровы в гриппе" может попасть на Оскар

Система легендарной премии заключается в том, что картины в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» страны должны выбрать самостоятельно. В текущем году жюри России необходимо выбрать одни фильм из более 100 картин, которые вышли в прокат в период с 1 января по 31 декабря этого года В 2021 году в лонг-лист попала экранизация Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятая по одноименной книге уральского писателя Алексея Сальникова