ЗАМАНА - Фильм "Петровы в гриппе" может попасть на Оскар

Фильм "Петровы в гриппе" может попасть на Оскар

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25 сентября, 2021. Суббота 00:14
Фильм &quot;Петровы в гриппе&quot; может попасть на Оскар

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» оказался в лонг-листе картин, которые могут оказаться среди номинаций на Оскар.

Фильм "Петровы в гриппе" может попасть на Оскар
Общество

Система легендарной премии заключается в том, что картины в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» страны должны выбрать самостоятельно. В текущем году жюри России необходимо выбрать одни фильм из более 100 картин, которые вышли в прокат в период с 1 января по 31 декабря этого года В 2021 году в лонг-лист попала экранизация Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятая по одноименной книге уральского писателя Алексея Сальникова

 

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