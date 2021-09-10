Заслуженный учитель Республики Дагестан Афисат Эфендиева комментируя подчеркнула дагестанскую активность на выборах, что они всегда знают за какого кандидата голосовать В ЦИК сообщают, что каждый участок будет оснащен видеонаблюдение, онлайн-трансляция хода голосования будет вестись с 381 избирательного участка Республики Дагестан.
Дагестан голосует: число избирателей в регионе растёт с каждым годом
- Автор Диляра
- 10 сентября, 2021. Пятница 22:36
С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы, как уже отмечается на них в регионах СКФО планируется посетить более 5 млн избирателей.
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