ЗАМАНА - Дагестан голосует: число избирателей в регионе растёт с каждым годом

Дагестан голосует: число избирателей в регионе растёт с каждым годом

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10 сентября, 2021. Пятница 22:36
Дагестан голосует: число избирателей в регионе растёт с каждым годом

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы, как уже отмечается на них в регионах СКФО планируется посетить более 5 млн избирателей.

Дагестан голосует: число избирателей в регионе растёт с каждым годом
Общество

Заслуженный учитель Республики Дагестан Афисат Эфендиева комментируя подчеркнула дагестанскую активность на выборах, что они всегда знают за какого кандидата голосовать В ЦИК сообщают, что каждый участок будет оснащен видеонаблюдение, онлайн-трансляция хода голосования будет вестись с 381 избирательного участка Республики Дагестан.

 

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