ЗАМАНА - Дагестанцы не прекращают копить долги за электроэнергию

Дагестанцы не прекращают копить долги за электроэнергию

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10 июня, 2021. Четверг 12:13
Дагестанцы не прекращают копить долги за электроэнергию

По сведениям «Россети Северный Кавказ» суммарная задолженность жителей Дагестана за электричество достигла почти 7 млрд рублей.

Дагестанцы не прекращают копить долги за электроэнергию
Общество

Отмечено, что за один только период исполнения филиалом «Дагэнерго» функций гарантпоставщика (с 1 июля 2020 года) прирост долгов населения республики составил 400 млн рублей.

 

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