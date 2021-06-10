Отмечено, что за один только период исполнения филиалом «Дагэнерго» функций гарантпоставщика (с 1 июля 2020 года) прирост долгов населения республики составил 400 млн рублей.
Дагестанцы не прекращают копить долги за электроэнергию
- Автор Арслан
- 10 июня, 2021. Четверг 12:13
По сведениям «Россети Северный Кавказ» суммарная задолженность жителей Дагестана за электричество достигла почти 7 млрд рублей.
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