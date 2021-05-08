ЗАМАНА - В Махачкале пройдет праздничный концерт

В Махачкале пройдет праздничный концерт

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08 мая, 2021. Суббота 00:07
В Махачкале пройдет праздничный концерт

9 мая в 17:00 в Махачкале состоится праздничный концерт ко Дню Победы. Мероприятие пройдет на Летней площадке Дагестанской гос филармонии им. Татама Мурадова.

В Махачкале пройдет праздничный концерт
Общество

Перед гостями выступят артисты заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгинка», танцевальный коллектив «Молодость Дагестана», артисты Театра оперы и балета, артисты Русского драматического театра им.Горького а также солисты филармонии. Закончится мероприятие торжественным салютом. Вход на концерт свободный.

 

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