Перед гостями выступят артисты заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгинка», танцевальный коллектив «Молодость Дагестана», артисты Театра оперы и балета, артисты Русского драматического театра им.Горького а также солисты филармонии. Закончится мероприятие торжественным салютом. Вход на концерт свободный.
В Махачкале пройдет праздничный концерт
- Автор Хадижат
- 08 мая, 2021. Суббота 00:07
9 мая в 17:00 в Махачкале состоится праздничный концерт ко Дню Победы. Мероприятие пройдет на Летней площадке Дагестанской гос филармонии им. Татама Мурадова.
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