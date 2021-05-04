Предваряя обсуждение, руководитель региона поздравил собравшихся с майскими праздниками и сообщил, что глава Каспийской флотилией, вице-адмирал Сергей Пинчук, получил новое назначение и в ближайшее время отбывает для предстоящего прохождения службы в Черноморском флоте ВМФ Российской Федерации. Сергей Меликов подчеркнул, что вице-адмирал имеет подабающий уровень образования и большой боевой опыт, которые посодействуют его росту по ступенькам армейской карьеры. Глава Дагестана поблагодарил Сергея Пинчука за достойную службу и вручил ему высшую награду орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
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Командующий Каспийской флотилии Сергей Пинчук удостоен награды "За заслуги перед Республикой Дагестан"
- Автор Хадижат
- 04 мая, 2021. Вторник 20:05
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание по поводу подготовки военного парада.
Предваряя обсуждение, руководитель региона поздравил собравшихся с майскими праздниками и сообщил, что глава Каспийской флотилией, вице-адмирал Сергей Пинчук, получил новое назначение и в ближайшее время отбывает для предстоящего прохождения службы в Черноморском флоте ВМФ Российской Федерации. Сергей Меликов подчеркнул, что вице-адмирал имеет подабающий уровень образования и большой боевой опыт, которые посодействуют его росту по ступенькам армейской карьеры. Глава Дагестана поблагодарил Сергея Пинчука за достойную службу и вручил ему высшую награду орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
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