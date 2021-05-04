ЗАМАНА - Командующий Каспийской флотилии Сергей Пинчук удостоен награды "За заслуги перед Республикой Дагестан"

Командующий Каспийской флотилии Сергей Пинчук удостоен награды "За заслуги перед Республикой Дагестан"

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04 мая, 2021. Вторник 20:05
Командующий Каспийской флотилии Сергей Пинчук удостоен награды &quot;За заслуги перед Республикой Дагестан&quot;

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание по поводу подготовки военного парада.

Командующий Каспийской флотилии Сергей Пинчук удостоен награды "За заслуги перед Республикой Дагестан"
Общество

Предваряя обсуждение, руководитель региона поздравил собравшихся с майскими праздниками и сообщил, что глава Каспийской флотилией, вице-адмирал Сергей Пинчук, получил новое назначение и в ближайшее время отбывает для предстоящего прохождения службы в Черноморском флоте ВМФ Российской Федерации. Сергей Меликов подчеркнул, что вице-адмирал имеет подабающий уровень образования и большой боевой опыт, которые посодействуют его росту по ступенькам армейской карьеры. Глава Дагестана поблагодарил Сергея Пинчука за достойную службу и вручил ему высшую награду орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Подробнее о ходе заседания по ссылке

 

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