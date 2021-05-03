Как рассказывает пресс-центр учреждения, военные музыканты исполнили композиции военных лет, произведения российской и зарубежной классики, а также пользующиеся популярностью эстрадные мелодии.
Оркестр Росгвардии дал концерт для жителей Каспийска
- Автор Хадижат
- 03 мая, 2021. Понедельник 10:47
В городском парке культуры и отдыха им. М. Халилова в городе Каспийске прошло выступление военного оркестра махачкалинского соединения Национальной гвардии, приуроченный ко Дню весны и труда и наступающему Дню 9-го мая.