ЗАМАНА - Оркестр Росгвардии дал концерт для жителей Каспийска

Оркестр Росгвардии дал концерт для жителей Каспийска

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03 мая, 2021. Понедельник 10:47
Оркестр Росгвардии дал концерт для жителей Каспийска

В городском парке культуры и отдыха им. М. Халилова в городе Каспийске прошло выступление военного оркестра махачкалинского соединения Национальной гвардии, приуроченный ко Дню весны и труда и наступающему Дню 9-го мая.

Оркестр Росгвардии дал концерт для жителей Каспийска
Общество

Как рассказывает пресс-центр учреждения, военные музыканты исполнили композиции военных лет, произведения российской и зарубежной классики, а также пользующиеся популярностью эстрадные мелодии. 

 

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