«Сейчас мы собрались, чтоб вспомнить и почтить память таковых же как вы девчонок и ребят, которые чрезвычайно любили петь песни, играться, обучаться и жить в дружбе. Однако за жизнь им пришлось заплатить очень драгоценную стоимость», подчеркнула Кабаева.
В рамках мероприятия, учащиеся школ прочли стихи военных и послевоенных лет Константина Симонова, Николая Старшинова, Алексея Суркова, Расула Гамзатова и других поэтов. Кроме того ребята пели песни. Гостям представили и достойные внимания постановки.
Песни военных лет прозвучали в исполнении хасавюртовских школьников
- Автор Хадижат
- 02 мая, 2021. Воскресенье 00:37
30 апреля учащиеся школ Хасавюрта выступили в рамках в военно-патриотического мероприятия «Песни военных лет». В рамках концерта, к школьникам и зрителям обратилась замдиректора школы №4 Минайя Кабаева.
«Сейчас мы собрались, чтоб вспомнить и почтить память таковых же как вы девчонок и ребят, которые чрезвычайно любили петь песни, играться, обучаться и жить в дружбе. Однако за жизнь им пришлось заплатить очень драгоценную стоимость», подчеркнула Кабаева.
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