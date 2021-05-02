ЗАМАНА - Песни военных лет прозвучали в исполнении хасавюртовских школьников

Песни военных лет прозвучали в исполнении хасавюртовских школьников

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02 мая, 2021. Воскресенье 00:37
Песни военных лет прозвучали в исполнении хасавюртовских школьников

30 апреля учащиеся школ Хасавюрта выступили в рамках в военно-патриотического мероприятия «Песни военных лет». В рамках концерта, к школьникам и зрителям обратилась замдиректора школы №4 Минайя Кабаева.

Песни военных лет прозвучали в исполнении хасавюртовских школьников
Общество

«Сейчас мы собрались, чтоб вспомнить и почтить память таковых же как вы девчонок и ребят, которые чрезвычайно любили петь песни, играться, обучаться и жить в дружбе. Однако за жизнь им пришлось заплатить очень драгоценную стоимость», подчеркнула Кабаева.
В рамках мероприятия, учащиеся школ прочли стихи военных и послевоенных лет Константина Симонова, Николая Старшинова, Алексея Суркова, Расула Гамзатова и других поэтов. Кроме того ребята пели песни. Гостям представили и достойные внимания постановки.

 

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