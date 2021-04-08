ЗАМАНА - В Махачкале два дня не будет света

В Махачкале два дня не будет света

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08 апреля, 2021. Четверг 00:15
В Махачкале два дня не будет света

Без электроэнергии жители столицы останутся в связи с проведением ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Юго-Восточная».

В Махачкале два дня не будет света
Общество

Как сообщили в пресс-службе «Дагэнерго», без света останется ряд поселков, а также кварталы Дзержинец, Домостроитель и Монтажник.

Полный список – тут.

 

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