Как сообщили в пресс-службе «Дагэнерго», без света останется ряд поселков, а также кварталы Дзержинец, Домостроитель и Монтажник.
Полный список – тут.
Без электроэнергии жители столицы останутся в связи с проведением ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Юго-Восточная».
Как сообщили в пресс-службе «Дагэнерго», без света останется ряд поселков, а также кварталы Дзержинец, Домостроитель и Монтажник.
Полный список – тут.
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