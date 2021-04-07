ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал инцидент с всадниками из Чечни на границе с Дагестаном

Сергей Меликов прокомментировал инцидент с всадниками из Чечни на границе с Дагестаном

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07 апреля, 2021. Среда 16:44
Сергей Меликов прокомментировал инцидент с всадниками из Чечни на границе с Дагестаном

На совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в республике, Сергей Меликов не оставил без внимания тему укрепления отношений с соседними регионами. Так в частности он сообщил, что конный поход жителей Чеченской республики к памятнику Байсунгура на окраине села Ярык-су Новолакского района не должен стать причиной для последующих провокаций. 

Сергей Меликов прокомментировал инцидент с всадниками из Чечни на границе с Дагестаном
Общество

"Я рад, что дагестанское общество вовремя и довольно взвешенно отреагировала на имевшее место происшествие. Мы все должны сделать верные выводы, и эта ситуация не станет
причиной для последующих провокаций", - подчернул Меликов.

Кроме того, глава региона попросил ответственные ведомства и учреждения Республики Дагестан внести согласованные с сотрудниками из Чеченской республики и остальных субъектов Северо-Кавказского Федерального округа предложения по укреплению добрососедских отношений.
"Необходимо уделять больше внимания реализации совместных проектов в области промышленности, сельхозпроизводства, торговли, спорта и молодежной политики", - заключил Сергей Меликов.

Подчеркнём, 3 апреля в село Ярык-су прибыли приблизительно 30 всадников из соседней Чеченской республики, с целью почтить память Байсунгура Беноевского. Эта акция не была согласована ни с администрацией района, ни с местным отделением полицией. Происшествие вызвало резонанс в социальных сетях.

Также Сергей Меликов напомнил, что неделю назад Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, в рамках которого обратил особое внимание руководителей регионов на необходимость постоянной, каждодневной работы по укреплению, отношений между российскими народами.

 

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