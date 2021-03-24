ЗАМАНА - Администрация Махачкалы разорвала контракт с компанией, отвечающей за отлов животных

Администрация Махачкалы разорвала контракт с компанией, отвечающей за отлов животных

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24 марта, 2021. Среда 17:19
Администрация Махачкалы разорвала контракт с компанией, отвечающей за отлов животных

Администрация города Махачкалы сообщает о расторжении контракта со строительной компанией "Шериф", выигравшей тендер по отлову бродячих животных 5 марта текущего года.

Администрация Махачкалы разорвала контракт с компанией, отвечающей за отлов животных
Общество

Сообщается, что компанией были нарушены условия по отлову безнадзорных животных. Начиная с 5 марта в адрес подрядчика было направлено более шестидесяти заявок, ни одна из которых не была выполнена. В данный момент прорабатывается вопрос возложения обязанностей по вылову бродячих животных на время разбирательств на МУП «Питомец».

 

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