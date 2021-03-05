ЗАМАНА - Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой

Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой

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05 марта, 2021. Пятница 18:23
Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой

Члены партии "Коммунисты России" обратились в Государственную Думу с инициативой обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю заработную плату на 8 Марта.

Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой
Общество

"Если парламент примет подобное решение, Российская Федерация станет первым в мире государством, где дама, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получит 8 марта от государства финансовую поддержку в качестве соцпомощи", сообщил глава ЦК партии Максим Сурайкин.
Добавим, что по идее Коммунистов, такая же мера поддержки должна быть оказана и мужчинам, в связи с праздником 23 февраля.

 

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