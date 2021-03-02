ЗАМАНА - Жителей ряда районов Махачкалы ждет ограничение подачи воды

Жителей ряда районов Махачкалы ждет ограничение подачи воды

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02 марта, 2021. Вторник 16:08
Жителей ряда районов Махачкалы ждет ограничение подачи воды

ГУП "Чистая вода" сообщает о проведении ремонтных работ на водоводе «Миатли-Махачкала», в связи с чем с 06:00 03 марта до 06:00 04 марта года запланировано ограничение подачи воды в Кировском районе и части Советского района г. Махачкалы (северная часть).

Жителей ряда районов Махачкалы ждет ограничение подачи воды
Общество

В числе районов, в которых запланированы отключения значатся поселок Шамхал-Термен, Загородный, Ленинкент, Семендер, Красноармейск, Ватан, Научный городок.

Жителям данных поселков необходимо произвести запас воды.

 

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