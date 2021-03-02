В числе районов, в которых запланированы отключения значатся поселок Шамхал-Термен, Загородный, Ленинкент, Семендер, Красноармейск, Ватан, Научный городок.
Жителям данных поселков необходимо произвести запас воды.
ГУП "Чистая вода" сообщает о проведении ремонтных работ на водоводе «Миатли-Махачкала», в связи с чем с 06:00 03 марта до 06:00 04 марта года запланировано ограничение подачи воды в Кировском районе и части Советского района г. Махачкалы (северная часть).
В числе районов, в которых запланированы отключения значатся поселок Шамхал-Термен, Загородный, Ленинкент, Семендер, Красноармейск, Ватан, Научный городок.
Жителям данных поселков необходимо произвести запас воды.
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