Жителей ряда районов Махачкалы ждет ограничение подачи воды

ГУП "Чистая вода" сообщает о проведении ремонтных работ на водоводе «Миатли-Махачкала», в связи с чем с 06:00 03 марта до 06:00 04 марта года запланировано ограничение подачи воды в Кировском районе и части Советского района г. Махачкалы (северная часть).