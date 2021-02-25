Итоги школьной олимпиады по немецкому языку в ДГУ

Олимпиада по немецкому языку на факультете иностранных языков Дагестанского государственного университета определила лучших республиканских школьников, которые представят регион на всероссийском этапе.

В два тура школьники доказывали свои навыки владения немецким языком: сначала письменная работа, после – устная часть. После второго тура большинства участников недосчитались. Изначально свои заявки на участие подали 89 ребят, по итогу на олимпиаду пришли 37 человек, а после устной части их осталось 17.

Заведующая кафедрой немецкого языка ДГУ, она же председатель жюри, Нина Щеликова рассказывает, что все семь членов жюри проверили каждую из работ школьников. По признанию преподавателя результатами она недовольна. Проблему она видит не в детях и их подготовке, а в самой системе.

«Задания из года в год все сложнее, но были и легкие. Уровень сложности, как по мне, не для школьной олимпиады. В Дагестане школы разных уровней. Немецкий язык идет вторым во всех школах, но нагрузку распределяют по-разному. Например, в негосударственных школах немецкий язык дети изучают пять раз в неделю, а в государственной только один час в неделю. Пусть учитель будет семи пядей во лбу, он не сможет подготовить ребенка за один час, как это делают в школах, где немецкий проходит 3-5 раз в неделю. Справедливости ради отмечу, что нулевого результата по итогам олимпиады не было», - делится Щеликова.

Завкафедрой несколько раз обращалась в Минпросвещения страны и республики, с просьбой «смягчить» программы по немецкому языку для дагестанских школьников из районов. Такая методика практикуется с английским языком. Ответной реакции от ведомств не поступало.

«Из-за этой цепной реакции из школ на факультет поступают только со знанием английского языка. Наша кафедра всегда выступаем за популяризацию немецкого языка в Дагестане. Европейские языки из Дагестана вытеснили сначала арабский язык, а затем китайский. Мы со своей стороны поддерживаем тесный контакт с посольством Германии в России, с немецкой службой академических обменов, стимул для того чтобы поступать к нам на факультет. Некоторые наши студенты, уехавшие в Германию учиться, там и остались», - говорит завкафедрой.

Но даже если у школьников проснется интерес к немецкому языку, то принять кафедра немецкого языка ДГУ сумеет не больше 10 студентов.

«Эти 10 человек даже не всегда заканчивают учебу. В большинстве своём к нам поступают девочки, некоторым после замужества продолжить учебу не позволяют семейные условия. Кто-то берет академический отпуск, а кто-то и вовсе бросает учебу. К большому сожалению, даже те, кто окончил отделение идут в школы преподавать не немецкий, а английский язык, потому что выбрали его втором», - продолжает Щеликова.

Интерес к немецкому языку в ребенке, по словам преподавателя, убивают родители, общество, глобализация в целом, да и сами немцы, которые принимают зарубежных студентов, знающих только английский язык.

Возвращаюсь к результатам олимпиады председатель жюри отметила, что разница межу баллами победителей и остальных участников колоссальная. К примеру, если у победителя 76 баллов, у призера 35. Разница в 40 баллов.

«Я пятый год принимаю участие в олимпиадах по немецкому языку. Оценивали детей беспристрастно, справедливо и объективно. Все проходит строго по регламенту, по требованиям, которые нам присылает Москва. Уровень подготовки детей разный, мы работаем с тем, что есть. Приятно слышать, как детки говорят на немецком языке. Чаще всего это воспитанники частных школ, где большое количество часов отведено изучению немецкого языка. Видно, что у детей нет барьера, пусть с ошибками, но говорят», - делится член жюри, преподаватель немецкого языка Аида Курбайтаева.

Призерами и победителями олимпиады по немецком языку в этом году стали:

11 класс

Победитель:

Асия Салманова – 79 баллов, Махачкала, НОУ «Гуливер».

Призеры:

Али Салманов – 45 баллов, Махачкала, НОУ «Гуливер».

Фазиль Уруджев – 38 баллов, Дербент, МБОУ «СОШ №1».

10 класс

Победитель:

Гамзат Магомедов – 61 баллов, Махачкала, НОУ «Гуливер».

Призеры:

Магомед Идрисов – 58 баллов, Махачкала, НОУ «Гуливер».

Саида Магомедова – 56 баллов, Махачкала, НОУ «Гуливер».

Патимат Асхабова – 53 балла, Махачкала, ЧОУ «МГ им. Гамзатова».

Фатима Махулова – 49 баллов, Махачкала, НОУ «Гуливер».

Магомед Магомедов – 44 балла, Махачкала, НОУ «Гуливер».

9 класс

Победитель:

Патимат Самедова – 76 Махачкала, ЧОУ «МГ им. Гамзатова».

Призеры:

Румина Махмудова – 35 баллов, Табасаранский район, МКОУ «Гимназия Табасаранского района».

Разият Газимагомедова – 33 балла, Кизляр, МКОУ «КГ №1».

Амина Магомедова – 31 балл, Махачкала, ОЦ «Развитие».

Аминат Вагабова – 30 баллов, Казбековский район, МКОУ «Гунийская гимназия».