Снимать ограничения по коронавирусу в Дагестане пока не планируют

Главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов, выступая в рамках совещания, предложил ограничения в регионе пока не снимать. При этом, как добавил врио Главы Дагестана Сергей Меликов, ограничения могут быть сняты только в том случае, когда иммунная прослойка населения региона будет достаточной для этого. В этой связи, он поручил активнее проводить прививочную кампанию.