Главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов, выступая в рамках совещания, предложил ограничения в регионе пока не снимать. При этом, как добавил врио Главы Дагестана Сергей Меликов, ограничения могут быть сняты только в том случае, когда иммунная прослойка населения региона будет достаточной для этого. В этой связи, он поручил активнее проводить прививочную кампанию.
Снимать ограничения по коронавирусу в Дагестане пока не планируют
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 17:55
В рамках прошедшего 24 февраля совещания Оперативного штаба, временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что темпы вакцинопрофилактики жителей от вируса Covid-19 все еще недостаточны.