ЗАМАНА - Снимать ограничения по коронавирусу в Дагестане пока не планируют

Снимать ограничения по коронавирусу в Дагестане пока не планируют

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24 февраля, 2021. Среда 17:55
Снимать ограничения по коронавирусу в Дагестане пока не планируют

В рамках прошедшего 24 февраля совещания Оперативного штаба, временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что темпы вакцинопрофилактики жителей от вируса Covid-19 все еще недостаточны.

Снимать ограничения по коронавирусу в Дагестане пока не планируют
Общество

Главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов, выступая в рамках совещания, предложил ограничения в регионе пока не снимать. При этом, как добавил врио Главы Дагестана Сергей Меликов, ограничения могут быть сняты только в том случае, когда иммунная прослойка населения региона будет достаточной для этого.  В этой связи, он поручил активнее проводить прививочную кампанию.

 

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