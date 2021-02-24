ЗАМАНА - Утром 24 февраля на улицы Махачкалы вышло около 30% общественного транспорта

Утром 24 февраля на улицы Махачкалы вышло около 30% общественного транспорта

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24 февраля, 2021. Среда 15:30
Утром 24 февраля на улицы Махачкалы вышло около 30% общественного транспорта

Городские власти Махачкалы ведут разбор ситуации, которая сложилась из-за метеорологических условий. Подчеркнём, что в связи с обильным снегопадом в республике появились трудности с транспортом.

Утром 24 февраля на улицы Махачкалы вышло около 30% общественного транспорта
Общество

Из-за обильного снегопада в республике на некоторых участказх дорог образовался гололед, общественный транспорт в Махачкале оказался не адаптированным к работе при низких температурах воздуха.

Сообщается, что утром 24 февраля на улицы города вышло около тридцати процентов общественного транспорта. Руководитель отдела транспортного обслуживания населения Арсен Магомедов пояснил, что это связано с невозможностью запуска в условиях сильного мороза двигателей маршрутных такси и проблемами тормозных систем троллейбусов.

Как рассказывает городская мэрия, почти все ресурсоснабжающие организации оказались не в состоянии обеспечить сервис жителей и с целью мобилизации сил и изменения ситуации.

Заседание прошло с участием управляющих пассажирских транспортных компаний города

Кроме того отметим, что городские и республиканские аварийно-восстановительные службы из-за сложившегося положения дел на территории республики переведены в режим повышенной готовности.

 

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