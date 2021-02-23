В мероприятии принял участие управляющий движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев, представитель администрации города, а также ветераны Афганской войны. В рамках мероприятия, студентам рассказали, что более 140 наших земляков кизлярцев выполнили свой долг воина интернационалиста, неся службу в различных боевых частях и подразделениях на территории Афганистана. «Без любви к Родине, к её истории и культуре не воспитаешь патриота собственной государства. Мы должны знать историю Рф, историю малой Родины. Мы должны ощутить, что являемся частью большого государства. Государства, с героическим прошлым», подчеркнул ветеран воины в Афганистане, подполковник полиции в запасе Юзбек Велиев.
В вузах Кизляра проходят патриотические мероприятия в честь Дня защитника Отечества
- Автор Хадижат
- 23 февраля, 2021. Вторник 00:13
Накануне празднования Дня защитника Отечества в актовом зале филиала СПбГЭУ в г.Кизляре произошло военно-патриотическое мероприятие «Герои России моей».
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