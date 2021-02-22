В Дагестане проходят тематические мероприятия в рамках «Недели Мужества»

Так, бойцы транспортного ОМОН встретившись с детьми подшефной школы, рассказали о празднике День защитников Отечества и познакомили школьников с выдающимися героями Родины. Работники вневедомственной охраны побывали в учебных заведениях Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Кизилюрта, Кизляра и Дербента. Росгвардейцы познакомили ребят с подвигами собственных коллег, рассказали о нюансах своей профессии и ответили на вопросы школьников. Согласно мнению заместителя руководителя Управления Росгвардии по РД, полковника Натика Балабекова, подобные мероприятия не дают забыть о славном геройском прошлом и воспитать достойных продолжателей военных традиций.