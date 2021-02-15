ЗАМАНА - В Дагестане call-центром по коронавирусу обработано более 16 тысяч звонков

В Дагестане call-центром по коронавирусу обработано более 16 тысяч звонков

Автор
15 февраля, 2021. Понедельник 16:29
В Дагестане call-центром по коронавирусу обработано более 16 тысяч звонков

Операторами регионального call-центра по вопросам новой коронавирусной инфекции с начала работы центра обработано более 16 тысяч звонков, сообщает РИА «Дагестан».

В Дагестане call-центром по коронавирусу обработано более 16 тысяч звонков
Общество

Подчеркнём, что call-центр по коронавирусной инфекции в Республике Дагестан работает уже больше 2-ух месяцев и был организован по указанию временного исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова. За время работы центра его операторами обработано свыше 16 тысяч звонков. Процент выполнения и проработки поступающих вопросов составляет 97%.

По словам ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева, в последнее время жители региона интересуются этапами вакцинации, показаниями и противопоказаниями, а также расположением пунктов, в которых можно получить прививку.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top