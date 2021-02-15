В Дагестане call-центром по коронавирусу обработано более 16 тысяч звонков

Операторами регионального call-центра по вопросам новой коронавирусной инфекции с начала работы центра обработано более 16 тысяч звонков, сообщает РИА «Дагестан».

Подчеркнём, что call-центр по коронавирусной инфекции в Республике Дагестан работает уже больше 2-ух месяцев и был организован по указанию временного исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова. За время работы центра его операторами обработано свыше 16 тысяч звонков. Процент выполнения и проработки поступающих вопросов составляет 97%.

По словам ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева, в последнее время жители региона интересуются этапами вакцинации, показаниями и противопоказаниями, а также расположением пунктов, в которых можно получить прививку.