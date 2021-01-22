Первый Президент Дагестана Муху Алиев поздравил дагестанцев со 100-летием образования республики

"100-летие со времени образования ДАССР хорошая причина для исследования, осмысления пройденного пути. Сам юбилей, статус автономности это показатель государственности Республики Дагестан, однако политическое развитие наших народов имеет, естественно, больше чем двухтысячелетнюю историю, начиная с Кавказской Албании и кончая имаматом Шамиля. Однако государственность народа является признаком его политической зрелость. 100 лет назад наша многолетняя историко-этнографическая общность получила полное правовое государственно-политическое оформление.

Сама государственность в течении этого времени подвергалась чрезвычайно суровым испытаниям. Различные были времена. Были плодотворные периоды, когда республика могла сполна пользоваться статусом автономности и теми возможностями, которые закреплены в Конституции государства, достигнуть отличных итогов в общественно-финансовом развитии. А были и трудные, драматические, я бы произнес даже трагические страницы в истории, когда были репрессии, также и в отношении высших руководящих лиц, выселения народов. Статус автономии позволяет активнее заниматься вопросами, определяющими ценности менталитета дагестанцев. Это опоросы развития и сохранения национальных языков, культуры, изучения традий. Все эти элементы делают Дагестан особенными своеобразным", - заключил Муху Алиев.