ЗАМАНА - В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР

В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР

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21 января, 2021. Четверг 13:35
В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР

Праздничный митинг, прироученный к 100-летию образованию ДАССР прошел в Махачкале, на центральной площади 20 января.

В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР
Общество

Старт юбилейным мероприятиям в столице республики дали глава Махачкалы Салман Дадаев и заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. Поздравляя махачкалинцев и гостей столицы с юбилейной датой, Салман Дадаев отметил, что принятие Декрета об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики заложило юридическую базу общедагестанской автономной государственности. 

Салман Дадаев также обратил внимание на то, что горожан в мае этого года ждут праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею с даты переименования столицы Дагестана из Петровска в Махачкалу. Подробнее о митинге можно прочитать перейдя по ссылке

 

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