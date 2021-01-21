В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР

Праздничный митинг, прироученный к 100-летию образованию ДАССР прошел в Махачкале, на центральной площади 20 января.

Старт юбилейным мероприятиям в столице республики дали глава Махачкалы Салман Дадаев и заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. Поздравляя махачкалинцев и гостей столицы с юбилейной датой, Салман Дадаев отметил, что принятие Декрета об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики заложило юридическую базу общедагестанской автономной государственности.

Салман Дадаев также обратил внимание на то, что горожан в мае этого года ждут праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею с даты переименования столицы Дагестана из Петровска в Махачкалу. Подробнее о митинге можно прочитать перейдя по ссылке