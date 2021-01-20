ЗАМАНА - Сюжет о Дагестане в программе "Доброе утро"

Сюжет о Дагестане в программе "Доброе утро"

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20 января, 2021. Среда 13:51
Сюжет о Дагестане в программе &quot;Доброе утро&quot;

Сегодня, 20 января в 6:27 и 7:56 в программе «Доброе утро» на Первом канале был показан сюжет, приуроченный к 100-летнему юбилею образования ДАССР.

Съемочная группа в рамках работы над сюжетом посетила Ирганайское водохранилище, Хунзахский район, Сулакский каньон и ряд других достопримечательностей Дагестана. 

 

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