Как сообщает РИА "Дагестан", по завершению молитвы глава министерства и имам поселка Тарки Гаджигиши-хаджи Алигишиев обсудили совместную деятельность в профилактике уголовных, административных и семейных конфликтов. В процессе диалога, имам мечети отметил, что местное духовенство принимает активное участие в духовно-моральном воспитании населения.
Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки
- Автор Хадижат
- 16 января, 2021. Суббота 14:55
Глава министерства по нацполитике и делам религий РД Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки.
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