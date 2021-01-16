ЗАМАНА - Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки

Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки

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16 января, 2021. Суббота 14:55
Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки

Глава министерства по нацполитике и делам религий РД Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки.

Энрик Муслимов посетил пятничную молитву в Джума-мечети поселка Тарки
Общество

Как сообщает РИА "Дагестан", по завершению молитвы глава министерства и имам поселка Тарки Гаджигиши-хаджи Алигишиев обсудили совместную деятельность в профилактике уголовных, административных и семейных конфликтов. В процессе диалога, имам мечети отметил, что местное духовенство принимает активное участие в духовно-моральном воспитании населения.

 

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