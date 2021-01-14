Глава Акушинского района посетил место ремонта автодороги «Узни-Гинта»

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов вместе с заместителем Шамилем Гаджиалиевым посетили ремонтируемый участок автодороги.В текущее время проводятся работы по расширению автомобильной дороги и укладке асфальта. Известно, что ширина дороги составит порядка восемь метров. Кроме того, также будут уложены два слоя асфальта. В результате инспекции, Глава района остался доволен ходом капитального ремонта.