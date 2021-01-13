Ученый ДГУ издал пособия по даргинскому языку для преподавателей и студентов-филологов

В Дагестане – регионе, богатом множеством наций, языков и культур – часто обсуждают вопросы сохранения национальной идентичности. На родных языках разговаривает все меньше и меньше людей, эксперты боятся, что наше языковое богатство вскоре будет утрачено.

Рабочая библиотека учителей родных языков пополнилась двумя новыми изданиями. Пособия для студентов-филологов и педагогов выпустил заведующий кафедрой дагестанских языков ДГУ, д.ф.н. Муса Багомедов.

Синтаксис даргинского языка, история его исследования, научные и методические основы изучения простого предложения и методике его преподавания – темы пособия «Царка предложение ва ил руркънила тяхIурти (Простое предложение и методика его изучения)».

Издание «Дарган мезлизир хасти уми ва илди руркъни (Собственные имена в даргинском языке и их изучение)» посвящено именам собственным и раскрывает необходимость их изучения.

«Основываясь на научных и образовательных методах и приёмах, данная проблема раскрывается на материале конкретного населённого пункта Дагестана. Пособие адресуется учителям родного языка, студентам и преподавателям педагогических колледжей и университетов, аспирантам, учёным и всем тем, кто интересуется проблемами собственных имён», - говорит эксперт.

Пособия смогут применять учителя и студенты при изучении имен собственных и простого предложения в даргинском языке.

Даггосуниверситет считает сохранение и развитие родных языков, приоритетным направлением в подготовке специалистов. На филологическом факультете вуза ведется подготовка по одиннадцати языкам народов Дагестана.