Данная работа проводится в рамках рейдов по пресечению незаконной парковки.
По заявлению ГИБДД, самое распространенное нарушение водителей на данном отрезке города остановка и парковка вторым рядом, что становится препятствием на проезжей части дороги.
Ежедневно, в отношении автолюбителей, бросающих свои машины у рынка применяются меры административного воздействия, а автотранспорт эвакуируют на штрафстоянку.
В Махачкале борются с незаконной парковкой
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 16:30
В Махачкале, на территории рынка №2 в течении недели было эвакуировано порядка 150 автомобилей, - сообщает РИА «Дагестан».
Данная работа проводится в рамках рейдов по пресечению незаконной парковки.
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