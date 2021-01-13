ЗАМАНА - В Махачкале борются с незаконной парковкой

В Махачкале борются с незаконной парковкой

Автор
13 января, 2021. Среда 16:30
В Махачкале борются с незаконной парковкой

 В Махачкале, на территории рынка №2 в течении недели было эвакуировано порядка 150 автомобилей, - сообщает РИА «Дагестан».

В Махачкале борются с незаконной парковкой
Общество

Данная работа проводится в рамках рейдов по пресечению незаконной парковки.
По заявлению ГИБДД, самое распространенное нарушение водителей на данном отрезке города остановка и парковка вторым рядом, что становится препятствием на проезжей части дороги.
Ежедневно, в отношении автолюбителей, бросающих свои машины у рынка применяются меры административного воздействия, а автотранспорт эвакуируют на штрафстоянку.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top