В Махачкале борются с незаконной парковкой

В Махачкале, на территории рынка №2 в течении недели было эвакуировано порядка 150 автомобилей, - сообщает РИА «Дагестан».

Данная работа проводится в рамках рейдов по пресечению незаконной парковки.

По заявлению ГИБДД, самое распространенное нарушение водителей на данном отрезке города остановка и парковка вторым рядом, что становится препятствием на проезжей части дороги.

Ежедневно, в отношении автолюбителей, бросающих свои машины у рынка применяются меры административного воздействия, а автотранспорт эвакуируют на штрафстоянку.