Про то, какие изменения ждут генеральный план столицы Республики Дагестан в тексте документа не говорится. Уточним, что генеральный план проектный документ, на основании которого производится планировка, стройка, реконструкция и другие виды градостроительного освоения территорий.
Генеральный план столицы Дагестана ожидают изменения
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 14:27
Об этом свидетельствует постановление Главы администрации города о создании комиссии по внесению изменений в генеральный план Махачкалы от 30 декабря 2020 года.
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