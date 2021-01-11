Генеральный план столицы Дагестана ожидают изменения

Об этом свидетельствует постановление Главы администрации города о создании комиссии по внесению изменений в генеральный план Махачкалы от 30 декабря 2020 года.

Про то, какие изменения ждут генеральный план столицы Республики Дагестан в тексте документа не говорится. Уточним, что генеральный план проектный документ, на основании которого производится планировка, стройка, реконструкция и другие виды градостроительного освоения территорий.