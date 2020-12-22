В Москве мошенники дезинфицировали квартиры пенсионеров от коронавируса

Мужчины ходят группами, рассказывают душещипательные истории о том, как с помощью дезинфекции спасают стариков от коронавируса. А после распыляют антисептик в вентиляцию.

По завершению процедуры, жулики требуют вознаграждение за услуги 60 тысяч рублей. Если такой суммы у пожилого человека нет, берут то, что есть и обещают вернуться за оставшейся суммой.

Если деньги в доме находятся, мошенники начинают предлагать фильтр, который уж точно истребит подлый коронавирус, притаившийся на стенках труб в квартире. Очередной жертвой дезинфекторов стала 83-летняя пенсионерка. После того, как она лишилась пенсии в размере 12 тысяч рублей и осталась без средств к существованию, заподозрила что-то неладное и отправилась в полицию. Охотники за коронавирусом задержаны правоохранительными органами.