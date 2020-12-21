Древнейший платан в Дербенте стал участником Европейского конкурса деревьев 2021 года

Дерево, расположенное на территории городской Джума-мечети возрастом 283 года и высотой 35 метров стало победителем национального конкурса «Российское дерево года 2020».

Данный конкурс является национальным отборочным этапом. В будущем году платан из Дагестана будет представлять Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года 2021».

Конкурс пройдет с 1 февраля по 28 февраля 2021 года.

Напомним, платаны восточные, находящиеся на территории джума-мечети в Дербенте, признаны памятниками живой природы всероссийского значения и взяты под охрану Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации. Такой статус платанам присвоили в рамках всероссийской программы "Деревья живые памятники природы" в 2012 году.

Подробная информация о международном конкурсе и инструкция по правилам голосования размещены на сайте .