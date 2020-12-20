ЗАМАНА - К 100-летию ДАССР вышел фильм «Дагестан — край гор»

К 100-летию ДАССР вышел фильм «Дагестан — край гор»

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20 декабря, 2020. Воскресенье 01:13
К 100-летию ДАССР вышел фильм «Дагестан — край гор»

Работа выполнена по заказу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан компанией «DL Production».

В проекте продемонстрирована природа горного края, архитектурные драгоценности и обычаи. Особый интерес данный материал вызовет у туристов, которые откроют для себя республику с новой стороны а также у земляков, которым будет не лишним вспомнить о великом достоянии малой родины. 

 

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