В проекте продемонстрирована природа горного края, архитектурные драгоценности и обычаи. Особый интерес данный материал вызовет у туристов, которые откроют для себя республику с новой стороны а также у земляков, которым будет не лишним вспомнить о великом достоянии малой родины.
К 100-летию ДАССР вышел фильм «Дагестан — край гор»
- Автор Хадижат
- 20 декабря, 2020. Воскресенье 01:13
Работа выполнена по заказу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан компанией «DL Production».
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