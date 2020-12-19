Министр труда и соцразвития Дагестана прокомментировала итоги пресс-конференции Владимира Путина

По мнению врио министра труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдиновой меры, предпринятые стропой в период пандемии коронавируса, для многих семей стали единственным средством для существования. «Возможное повышение размера пособия на детей от трёх до семи лет, озвученное Президентом, станет ощутимой мерой социальной поддержки для более 160 тысяч малоимущих семей республики, воспитывающих, как правило, трёх и более детей» подчеркнула руководитель ведомства. Сегодня сумма ежемесячного пособия составляет 5 059 рублей 50 копеек, в случае повышения выплаты до размера прожиточного минимума с января 2021 года, ее сумма составит около 11 000 рублей.