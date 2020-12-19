ЗАМАНА - Министр труда и соцразвития Дагестана прокомментировала итоги пресс-конференции Владимира Путина

Министр труда и соцразвития Дагестана прокомментировала итоги пресс-конференции Владимира Путина

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19 декабря, 2020. Суббота 19:58
Министр труда и соцразвития Дагестана прокомментировала итоги пресс-конференции Владимира Путина

Социальная защищенность граждан стала одной из тем, на которой Президент подробно остановился в рамках прошедшей пресс-конференции.

Министр труда и соцразвития Дагестана прокомментировала итоги пресс-конференции Владимира Путина
Общество

По мнению врио министра труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдиновой меры, предпринятые стропой в период пандемии коронавируса, для многих семей стали единственным средством для существования. «Возможное повышение размера пособия на детей от трёх до семи лет, озвученное Президентом, станет ощутимой мерой социальной поддержки для более 160 тысяч малоимущих семей республики, воспитывающих, как правило, трёх и более детей» подчеркнула руководитель ведомства. Сегодня сумма ежемесячного пособия составляет 5 059 рублей 50 копеек, в случае повышения выплаты до размера прожиточного минимума с января 2021 года, ее сумма составит около 11 000 рублей.

 

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