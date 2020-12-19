ЗАМАНА - Мировые архитекторы займутся дизайнами общественных территорий Дагестана

Мировые архитекторы займутся дизайнами общественных территорий Дагестана

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19 декабря, 2020. Суббота 19:41
Мировые архитекторы займутся дизайнами общественных территорий Дагестана

Как сообщает сетевое издание «Мирмол», в Комитете по архитектуре и градостроительству Дагестана завершен прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе создания проектов архитектурного обновления пространств городов Дагестана.

Мировые архитекторы займутся дизайнами общественных территорий Дагестана
Общество

Всего поступило около 80 заявок от архитекторов и дизайнеров из Великобритании, США, Турции, Германии, Японии, Латвии и Эквадора. Международные специалисты будут работать над дизайном площадей, набережных, парков а также детских садов и школ.

 

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