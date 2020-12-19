Всего поступило около 80 заявок от архитекторов и дизайнеров из Великобритании, США, Турции, Германии, Японии, Латвии и Эквадора. Международные специалисты будут работать над дизайном площадей, набережных, парков а также детских садов и школ.
Мировые архитекторы займутся дизайнами общественных территорий Дагестана
- Автор Хадижат
- 19 декабря, 2020. Суббота 19:41
Как сообщает сетевое издание «Мирмол», в Комитете по архитектуре и градостроительству Дагестана завершен прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе создания проектов архитектурного обновления пространств городов Дагестана.
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