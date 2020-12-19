Мировые архитекторы займутся дизайнами общественных территорий Дагестана

Как сообщает сетевое издание «Мирмол», в Комитете по архитектуре и градостроительству Дагестана завершен прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе создания проектов архитектурного обновления пространств городов Дагестана.

Всего поступило около 80 заявок от архитекторов и дизайнеров из Великобритании, США, Турции, Германии, Японии, Латвии и Эквадора. Международные специалисты будут работать над дизайном площадей, набережных, парков а также детских садов и школ.