В Дагестане за сутки выявили 150 новых случаев коронавируса

Согласно оперативной информации Роспотребнадзора по региону, за прошедшие сутки в республике коронавирус подтвердился еще у 150 человек.

Всего в Дагестане на данный момент с опасным вирусом борются 20 973 человека. За период пандемии выздоровели 18 185 человек (83 из них за минувшие сутки).

Всего в республике от коронавируса, как сообщает Минздрав Дагестана, скончалось 1 038 человек (4 из них за прошедшие 24 часа). Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря. Также в регионе работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122.

По сообщению Минздрава Дагестана, в республику уже поступила вакцина от коронавируса, предназначена она для лиц в возрасте от 18 и до 60 лет. Прививают граждан бесплатно, процесс это добровольный. Подробнее об этапах вакцинации от коронавируса можно прочитать тут.