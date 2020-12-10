На встрече с журналистами Шабанова рассказала как ограничительные меры по предотвращению распространения коронавиурсной инфекции отразятся на утренниках в детских садах и школах республики. Школы тщательно соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Проветривают помещения, снизили контакты между детьми разных классов. Эти меры дают результат, мы не наблюдаем каких-то запредельных показателей по заражению, отметила Людмила Шабанова.
В связи с этим, детские сады и утренники в школах решили провести. Правда, с рядом уточнений. Так, каждый класс или группа проведет свой, отдельный утренник, без приглашения родителей, гостей, третьих лиц и даже Деда Мороза и Снегурочки. На утренниках будут строго соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.
Новогодние утренники в школах и детских садах Дагестана отменять не будут
- Автор Хадижат
- 10 декабря, 2020. Четверг 17:59
На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция начальника управления развития общего образования Минобрнауки РД Людмилы Шабановой.
На встрече с журналистами Шабанова рассказала как ограничительные меры по предотвращению распространения коронавиурсной инфекции отразятся на утренниках в детских садах и школах республики. Школы тщательно соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Проветривают помещения, снизили контакты между детьми разных классов. Эти меры дают результат, мы не наблюдаем каких-то запредельных показателей по заражению, отметила Людмила Шабанова.
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