Новогодние утренники в школах и детских садах Дагестана отменять не будут

На встрече с журналистами Шабанова рассказала как ограничительные меры по предотвращению распространения коронавиурсной инфекции отразятся на утренниках в детских садах и школах республики. Школы тщательно соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Проветривают помещения, снизили контакты между детьми разных классов. Эти меры дают результат, мы не наблюдаем каких-то запредельных показателей по заражению, отметила Людмила Шабанова.

В связи с этим, детские сады и утренники в школах решили провести. Правда, с рядом уточнений. Так, каждый класс или группа проведет свой, отдельный утренник, без приглашения родителей, гостей, третьих лиц и даже Деда Мороза и Снегурочки. На утренниках будут строго соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.