«В отношении ЕГЭ уменьшение по количеству сдаваемых предметов не рассматривается. Можно выбрать любое число предметов для сдачи», — заметили в ведомстве на запрос представителей СМИ.
В России ответили на вопрос о сокращении предметов на ЕГЭ
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 11:15
Уменьшение максимально допустимого числа сдаваемых на ЕГЭ предметов не обсуждается, подчеркивает пресс-служба Рособрнадзора, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России
- Дагестанские спортсмены стали медалистами чемпионата России по перетягиванию каната
- Более 120 электронных и письменных обращений граждан рассмотрел Даглесхоз в ноябре
- Более 120 электронных и письменных обращений граждан рассмотрел Даглесхоз в ноябре
- В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса