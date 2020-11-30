Межнациональные отношения вопрос, который в современном обществе стоит весьма остро и требует тщательного изучения, рассмотрения, и обмена опытом между регионами.
Открывая конференцию, к ее участникам обратился министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, который поприветствовал собравшихся от имени Врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и отметил важность обсуждаемой в рамках конференции темы, а также поблагодарил гостей, которые приехали выступить в рамках конференции в качестве экспертов. Подробнее о ходе научно-практической конференции можно прочитать тут
В Махачкале состоялась научно-практическая конференция, организованная к юбилею Миннаца
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 08:30
В пятницу, 27 ноября в Махачкале прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы межнациональных отношений: проблемы и перспективы», прирученная к 30-летнему юбилею миннаца республики Дагестан.
Межнациональные отношения вопрос, который в современном обществе стоит весьма остро и требует тщательного изучения, рассмотрения, и обмена опытом между регионами.
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