Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 17:40
Популярный актёр Джуд Лоу знал ещё со времени игры в картине Стивена Содеберга «Заражение» в 2011 году, что эпидемия обрушится на человечество.
Как рассказал актер, который играл одну из основных ролей в фильме Содеберга, режиссёр звал научных специалистов для консультаций и они предупреждали, что появление эпидемии на Земле очень даже возможно.
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