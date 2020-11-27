ЗАМАНА - Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года

Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года

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27 ноября, 2020. Пятница 17:40
Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года

Популярный актёр Джуд Лоу знал ещё со времени игры в картине Стивена Содеберга «Заражение» в 2011 году, что эпидемия обрушится на человечество.

Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года
Общество

Как рассказал актер, который играл одну из основных ролей в фильме Содеберга, режиссёр звал научных специалистов для консультаций и они предупреждали, что появление эпидемии на Земле очень даже возможно. 

 

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