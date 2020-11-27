Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии с 2011 года

Популярный актёр Джуд Лоу знал ещё со времени игры в картине Стивена Содеберга «Заражение» в 2011 году, что эпидемия обрушится на человечество.

Как рассказал актер, который играл одну из основных ролей в фильме Содеберга, режиссёр звал научных специалистов для консультаций и они предупреждали, что появление эпидемии на Земле очень даже возможно.