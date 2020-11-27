В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 09:20
Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма региона реализован на площадке Детско-юношеской автомобильной школы в рамках всероссийской программы, задача которой заключается в уменьшении количества ДТП с участием детей и подростков.
Важная черта проекта – динамичный автомобильный городок «Лаборатория безопасности». Праздничная демонстрация динамичного комплекса прошла вчера, 26 ноября, на базе Дагестанского института развития образования в Махачкале. Подробнее можно прочитать тут.
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