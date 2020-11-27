ЗАМАНА - В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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27 ноября, 2020. Пятница 09:20
В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма региона реализован на площадке Детско-юношеской автомобильной школы в рамках всероссийской программы, задача которой заключается в уменьшении количества ДТП с участием детей и подростков.

В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Общество

Важная черта проекта – динамичный автомобильный городок «Лаборатория безопасности». Праздничная демонстрация динамичного комплекса прошла вчера, 26 ноября, на базе Дагестанского института развития образования в Махачкале.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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