За сутки скончались 4 человека, вылечился 91. В общем за время эпидемии в регионе зафиксировали 18 234 случая заражения, 16 399 человек вылечились, 892 пациентов скончались.
За прошедшие сутки в Дагестане выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2020. Понедельник 14:50
За прошедшие 24 часа в Дагестане выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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