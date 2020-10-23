Ученые обнаружили это благодаря эксперименту. Они придумали “искусственную грамматику”, произнося разные слова с разным тоном, тем самым наблюдая как обезьяны реагируют на эти звуки. В процессе данного эксперимента получилось сравнить способность к распознаванию несмежной комбинации слов между 3 видами обезьян. Эксперименты были проведены с простыми мартышками (бразильскими обезьянами), шимпанзе и человеком.
Строительные блоки языка были заложены 30-40 млн лет назад
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 08:32
Исследователи обнаружили, что способность к понимаю комбинаций слов и речи появилась около 30-40 миллионов лет назад.
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