ЗАМАНА - Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца

Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца

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23 октября, 2020. Пятница 08:13
Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца

Исследователи из США узнали почему панцирь жука-броненосца настолько прочный. Жуки не могут летать, поэтому них появились жесткие надкрылья.

Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца
Общество

Передние крылья из экзоскелета способны выдержать почти любую тяжесть и бороться с давлением. Исследователи обнаружили, что эти надкрылья соединяются между собой как пазлы. Структура дает возможность распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал довольно пластичен. Было обнаружено, что при любом контакте с тяжестью материал надкрылий не ломается и расслаивается, благодаря чему жуки способны терпеть крайне значительное давление.

 

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