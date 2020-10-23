Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца

Передние крылья из экзоскелета способны выдержать почти любую тяжесть и бороться с давлением. Исследователи обнаружили, что эти надкрылья соединяются между собой как пазлы. Структура дает возможность распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал довольно пластичен. Было обнаружено, что при любом контакте с тяжестью материал надкрылий не ломается и расслаивается, благодаря чему жуки способны терпеть крайне значительное давление.