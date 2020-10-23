Передние крылья из экзоскелета способны выдержать почти любую тяжесть и бороться с давлением. Исследователи обнаружили, что эти надкрылья соединяются между собой как пазлы. Структура дает возможность распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал довольно пластичен. Было обнаружено, что при любом контакте с тяжестью материал надкрылий не ломается и расслаивается, благодаря чему жуки способны терпеть крайне значительное давление.
Раскрыт секрет высокой прочности панциря жука-броненосца
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 08:13
Исследователи из США узнали почему панцирь жука-броненосца настолько прочный. Жуки не могут летать, поэтому них появились жесткие надкрылья.
Последнее от Мадина
- В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
- В стационарах Дагестана находятся более 2 тысяч пациентов с подозрением на коронавирус
- В Махачкале написали диктант на языках народов Дагестана
- Объявлен прием документов для участия конкурсе проектов на гранты Главы РД в области экономики
- В Дагестане проходит межрегиональная выставка «Даг-Агро 2020»