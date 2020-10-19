ЗАМАНА - МВД России опровергает информацию

МВД России опровергает информацию

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19 октября, 2020. Понедельник 13:57
МВД России опровергает информацию

МВД России опровергает информацию о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, которые пропитаны наркотическим средством.

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#Repost @mvd.russia (@get_repost) ・・・ Внимание, это фейк! ... В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. При их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: - нет ссылки на источник информации; - конкретного указания населенного пункта, где это происходило; - в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику. МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах. #антифейк #мвдроссии #мвд #стопкоронавирус #опровержение #мвдопровергает #стопкоронавирус05

Публикация от Врио Дагестан (@fake_news05)

 

 

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взяты из открытых источников
 

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