ЗАМАНА - Проект «ЮИД России» стартует в Дагестане

Проект «ЮИД России» стартует в Дагестане

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19 октября, 2020. Понедельник 11:17
Проект «ЮИД России» стартует в Дагестане
17 октября на площадке Исторического парка Махачкалы прошло информационно-пропагандистское мероприятие «Территория ЮИД», в рамках проекта «ЮИД России», пишет РИА "Дагестан".
Проект «ЮИД России» стартует в Дагестане
Общество
В открытии мероприятия поучаствовала вице-премьер Правительства региона глава министерства образования и науки Уммупазиль Омарова. Глава исторического парка Тимур Велиханов провёл Уммупазиль Омаровой небольшую экскурсию по интерактивным залам, поведал о перспективах и нынешних выставках. Важное внимание Омарова уделила работе мастерской «РемесловЪ». Там безвозмездно обучают дагестанским ремёслам. Велиханов и Омарова также обговорили возможные совместные проекты.

 

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