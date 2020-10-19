Проект «ЮИД России» стартует в Дагестане

17 октября на площадке Исторического парка Махачкалы прошло информационно-пропагандистское мероприятие «Территория ЮИД», в рамках проекта «ЮИД России», пишет РИА "Дагестан".

В открытии мероприятия поучаствовала вице-премьер Правительства региона глава министерства образования и науки Уммупазиль Омарова. Глава исторического парка Тимур Велиханов провёл Уммупазиль Омаровой небольшую экскурсию по интерактивным залам, поведал о перспективах и нынешних выставках. Важное внимание Омарова уделила работе мастерской «РемесловЪ». Там безвозмездно обучают дагестанским ремёслам. Велиханов и Омарова также обговорили возможные совместные проекты.