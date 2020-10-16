ЗАМАНА - В Махачкале ведется строительство Дома танца «Лезгинка»

В Махачкале ведется строительство Дома танца «Лезгинка»

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16 октября, 2020. Пятница 13:33
В Махачкале ведется строительство Дома танца «Лезгинка»

Строительство дома танца «Лезгинка» в Махачкале было обсуждено в пятницу, 16 октября, премьер-министром РД Артёмом Здуновым с курирующими вопрос главами, пишет РИА "Дагестан".

В Махачкале ведется строительство Дома танца «Лезгинка»
Общество

Строительство идет на территории приморского жилого района «Лазурный берег» в рамках республиканского проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

На сегодняшний день проведены все обязательные земляные работы и идет строительство главного корпуса. Также стартовали работы по строительству фундаментов технического корпуса, проведены линии электрических сетей с размещением трансформаторной подстанции и водопровода.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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