Мощное извержение вулкана могло стать причиной гибели майя

Из-за происшествия умерла любая жизнь в радиусе 40 километров.

Как пишет ToDay News Ufa, ученые опубликовали данные сведения в статье издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учеными был проведён анализ ледяного керна, который был извлечён из ледника Гренландии, а также радиоуглеродное датирование обугленных остатков дерева, обнаруженных в отложениях пепла Илопанго.

В результате было обнаружено, что катастрофа случилась в 431 году нашей эры. Шлейф поднялся ввысь на 45 километров, а пепел охватил территорию протяженностью более 7 тысяч километров, дойдя до Гренландии.

Исследователи выявили, что извержение Илопланго по силе в 50 раз превышает извержение Сент-Хеленс, произошедшее в 1980-м году и унёсшее 57 человеческих жизней.

Извержение не повлияло на развитие большей части цивилизации майя раннего периода, но в следующие десятилетия в периметре горы никто не проживал.