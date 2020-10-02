ЗАМАНА - Глава Дагестана ответил на просьбу глав муниципалитетов

Глава Дагестана ответил на просьбу глав муниципалитетов

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02 октября, 2020. Пятница 00:11
Глава Дагестана ответил на просьбу глав муниципалитетов

В рамках собрания Оперативного штаба, проведенного накануне в Махачкале под руководством лидера Дагестана, Владимир Васильев озвучил просьбу, которую он получил от руководителей муниципалитетов региона. В адрес лидера Дагестана от руководителей муниципалитетов поступают письма, в которых они просят оборудовать штрафстоянки для автомобилей, по которым не уплачен налог.

Глава Дагестана ответил на просьбу глав муниципалитетов
Общество

Отвечая на эту просьбу, Глава Дагестана подчеркнул, что никаких стоянок не стоит организовывать. «Есть вы, есть налоговая, есть полиция. У вас нормальные дворы, паркуйте там автомобили, пусть приходят владельцы, оплачивают и забирают оттуда свои машины», — ответил Владимир Васильев главам органов местного самоуправления.

 

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