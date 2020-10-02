Отвечая на эту просьбу, Глава Дагестана подчеркнул, что никаких стоянок не стоит организовывать. «Есть вы, есть налоговая, есть полиция. У вас нормальные дворы, паркуйте там автомобили, пусть приходят владельцы, оплачивают и забирают оттуда свои машины», — ответил Владимир Васильев главам органов местного самоуправления.
Глава Дагестана ответил на просьбу глав муниципалитетов
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 00:11
В рамках собрания Оперативного штаба, проведенного накануне в Махачкале под руководством лидера Дагестана, Владимир Васильев озвучил просьбу, которую он получил от руководителей муниципалитетов региона. В адрес лидера Дагестана от руководителей муниципалитетов поступают письма, в которых они просят оборудовать штрафстоянки для автомобилей, по которым не уплачен налог.