Глава Дагестана ответил на просьбу глав муниципалитетов

В рамках собрания Оперативного штаба, проведенного накануне в Махачкале под руководством лидера Дагестана, Владимир Васильев озвучил просьбу, которую он получил от руководителей муниципалитетов региона. В адрес лидера Дагестана от руководителей муниципалитетов поступают письма, в которых они просят оборудовать штрафстоянки для автомобилей, по которым не уплачен налог.