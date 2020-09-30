Автомобильная трасса ведет к популярному Сулакскому каньону, смотровой площадке в селе Дубки и Чиркейской ГЭС, которые каждый день принимают тысячи путешественников со всей России.
Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2020. Среда 11:28
Автомобильная трасса Кизилюрт – Буйнакск - Новый Чиркей через поселок Дубки - один из основных туристических путей в транспортной сети республики.
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