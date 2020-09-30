ЗАМАНА - Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре

Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре

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30 сентября, 2020. Среда 11:28
Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре

Автомобильная трасса Кизилюрт – Буйнакск - Новый Чиркей через поселок Дубки - один из основных туристических путей в транспортной сети республики.

Ремонт ведущей к Сулакскому каньону дороге завершат в декабре
Общество

Автомобильная трасса ведет к популярному Сулакскому каньону, смотровой площадке в селе Дубки и Чиркейской ГЭС, которые каждый день принимают тысячи путешественников со всей России.

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