ЗАМАНА - Дагестан принимает все больше туристов со всей страны

Дагестан принимает все больше туристов со всей страны

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26 сентября, 2020. Суббота 10:46
Дагестан принимает все больше туристов со всей страны Дагестан принимает все больше туристов со всей страны Дагестан принимает все больше туристов со всей страны Дагестан принимает все больше туристов со всей страны

Дагестан этим летом стал весьма популярным среди туристов, его посещают жители самых разных регионов России.

Канал "Вести" подготовил репортаж, в котором были показаны разные красивейшие места страны, среди них был и Дагестан, который влюбляет в себя туристов своими величественными горами и синим морем. Самыми часто посещаемыми местами Дагестана стали следующие туристические точки: заброшенное село Гамсутль, Сулакский каньон, село Гуниб, Дербент, Лиановый лес, Село Чох и, конечно, пляжи Каспийского моря. Гостей сопровождают местные туристические компании, которые показывают им самые интересные места, в процессе рассказывая их историю возникновения. Важным плюсом Дагестана являются его погодные условия: лето здесь длится с мая до октября, зима проходит мягко, а весна почти сразу украшает республику зеленью и цветами. Осенью горы Дагестана становятся особенно красивыми: листья деревьев приобретают красный цвет, создавая непередаваемую атмосферу.  Нельзя не упомянуть и национальную кухню республики, которая завоевывает сердца всех ее гостей: аварский хинкал, даргинское чуду, лезгинский хлеб и много других вкуснейших блюд.

 

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