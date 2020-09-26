Дагестан принимает все больше туристов со всей страны

Канал "Вести" подготовил репортаж, в котором были показаны разные красивейшие места страны, среди них был и Дагестан, который влюбляет в себя туристов своими величественными горами и синим морем. Самыми часто посещаемыми местами Дагестана стали следующие туристические точки: заброшенное село Гамсутль, Сулакский каньон, село Гуниб, Дербент, Лиановый лес, Село Чох и, конечно, пляжи Каспийского моря. Гостей сопровождают местные туристические компании, которые показывают им самые интересные места, в процессе рассказывая их историю возникновения. Важным плюсом Дагестана являются его погодные условия: лето здесь длится с мая до октября, зима проходит мягко, а весна почти сразу украшает республику зеленью и цветами. Осенью горы Дагестана становятся особенно красивыми: листья деревьев приобретают красный цвет, создавая непередаваемую атмосферу. Нельзя не упомянуть и национальную кухню республики, которая завоевывает сердца всех ее гостей: аварский хинкал, даргинское чуду, лезгинский хлеб и много других вкуснейших блюд.